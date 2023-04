Dass der derzeitige Zustand an der Gräfenauschule im Hemshof höchst problematisch ist, hat Schulleiterin Barbara Mächtle gegenüber der RHEINPFALZ schonungslos offengelegt. Die Belastungsgrenze des Lehrpersonals ist weit überschritten, 40 Kinder, die teils ohne jegliche Deutschkenntnisse an die Schule kamen, müssen in diesem Jahr wohl die erste Klasse wiederholen. Was das Bildungsministerium dazu sagt, lesen Sie in unserem ausführlichen Bericht.