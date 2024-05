Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Friedhöfe in den Vororten will der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) konzeptionell weiterentwickeln und zukunftsfest gestalten. Den Anfang macht dabei Flomersheim. Nach den Sommerferien will die Stadt Bürger zu den Ideen befragen.

Ein erster Planentwurf für den Friedhof im Vorort Flomersheim, bei dem es in erster Linie um die Nutzung der Freiflächen geht, wurde in einer gemeinsamen Sitzung von Betriebsausschuss und Ortsbeirat