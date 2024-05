In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte zwischen 1 und 4 Uhr einen Roller gestohlen, der vor einem Mehrfamilienhaus in der Schmalen Gasse ( Hemshof) abgestellt war. Laut Polizei hat der schwarz-rote Motorroller einen Wert von etwa 650 Euro. Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefon 0621 963-2222.