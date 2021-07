Die frühere Stadträtin und langjährige Maudacher Ortsvorsteherin Helga Kehl (SPD) feiert runden Geburtstag. Am Sonntag wird sie 80. Die in Hettenleidelheim geborene und parteiübergreifend geachtete Jubilarin hat sich insbesondere für ihren Stadtteil sowie in vielen ehrenamtlichen Bereichen engagiert und verdient gemacht.

„Bürgernähe, Glaubwürdigkeit, Freundlichkeit und großes Engagement zeichnen das Handeln von Helga Kehl aus“, würdigt David Guthier, Fraktions- und Stadtverbandsvorsitzender der Sozialdemokraten die Leistungen Kehls. „Das menschliche Miteinander stand und steht stets im Mittelpunkt dieses Handelns. Bescheiden im Auftreten, aber energisch, setzte sie sich für die Ziele in ihrem Stadtteil und für unsere Stadt Ludwigshafen ein“, so Guthier. „Sie ist als Persönlichkeit über Parteigrenzen hinweg geschätzt.“

Helga Kehl ist seit 1957 in der SPD und war von 1984 bis 2009 Mitglied im Ortsbeirat Maudach. Von 1991 bis 2009 fungierte sie in diesem Gremium als Ortsvorsteherin. Sie war in dieser Zeit als radelnde Ortsvorsteherin bekannt. Als Mitglied des Stadtrats (1994 bis 2009) war sie auch einige Zeit stellvertretende Fraktionsvorsitzende und im Haupt-, Kultur-, Personal- und Partnerschaftsausschuss tätig. Neben ihrem kommunalpolitischen Wirken war Kehl auch langjährige Betriebsratsvorsitzende beim „SB Markt Real“ in Mutterstadt, Bezirksvorsitzende der damaligen eigenständigen Gewerkschaft HBV, ehrenamtliche Richterin beim Arbeitsgericht Ludwigshafen sowie beim Landesarbeitsgericht in Mainz. Sie ist auch Gründungsmitglied des Kulturförderkreises Maudach sowie der Interessen- und Fördergemeinschaft Landschaftsschutzgebiet Maudacher Bruch.

Zahlreiche Ehrungen

Wegen ihrer Verdienste im Interesse der Gemeinschaft wurde Kehl neben anderen Ehrungen mit der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz, dem Ehrenring der Stadt und der Freiherr-vom-Stein-Plakette ausgezeichnet.

„Für ihren jahrzehntelangen Einsatz für die Bürger sowie unsere sozialdemokratischen Werte gebührt Helga Kehl großer Dank und Anerkennung“, sagt Guthier.