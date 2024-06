Ein Heckenbrand in der Lauffener Straße im Stadtteil Feudenheim hat am Samstag gegen 11.30 Uhr auf einen Carport und ein Wohnhaus übergegriffen. Nach Angaben der Polizei hatte die Feuerwehr den Brand schnell im Griff. Den ersten Ermittlungen zufolge wurde der Brand wohl durch den Einsatz eines Heißluftgerätes bei Gartenarbeiten ausgelöst. Nähere Umstände müssen allerdings noch abschließend geklärt werden. Die Schadenshöhe wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.