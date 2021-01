Unbekannte haben laut Polizei in der Nacht von auf Sonntag die Heckscheibe eines in Edigheim geparkten Autos eingeworfen. Der blaue Suzuki Alto war im Tatzeitraum in der Giselherstraße abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Die Polizei sicht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621/963-2222.