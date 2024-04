Mehrere Jugendliche haben sich nach Angaben eines Zeugen am Sonntagabend gegen 20 Uhr auf dem Dach eines Instituts an der Rheinpromenade (Süd) befunden und von dort Steine in den Rhein geworfen. Beim Eintreffen der Polizeikräfte vor Ort sei eine vierköpfige Gruppe Jugendlicher in Richtung Berliner Platz geflüchtet, teilen die Beamten mit. Zwei 17-Jährige hätten von den Einsatzkräften eingeholt werden können, bei ihnen sei ein Pfefferspray sichergestellt worden. Beide Jugendliche wurden anschließend ihren Eltern übergeben und müssen nun mit einer Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch rechnen. Gegen einen der 17-Jährigen werde außerdem wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.