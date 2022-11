Am Donnerstagabend sind im Clubhaus des BSC Oppau die Vorrundengruppen für die 40. Ludwigshafener Stadtmeisterschaft im Hallenfußball ausgelost worden. Das traditionsreiche Turnier wird nicht wie zuletzt an einem Samstag, sondern wieder an einem Sonntag ausgetragen: am 22. Januar ab 9 Uhr in der Eberthalle. Teilnehmer sind die 16 klassenhöchsten Ludwigshafener Mannschaften von der Oberliga bis zur B-Klasse. Von jedem Verein darf nur eine Mannschaft teilnehmen. Titelverteidiger ist Bezirksligist SV Südwest, der im Finale der 39. Auflage den BSC Oppau mit 3:1 besiegt hat. In der Gruppe A spielen: SV Südwest, BSC Oppau, VfR Friesenheim und BW Oppau. In der Gruppe B treffen aufeinander: FC Arminia, ESV, PSV Grün-Weiß und FSV Oggersheim. In die Gruppe C wurden von der „Glücksfee“ Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) diese Teams gelost: SG Edigheim, SG Maudach, FC Croatia und GSV Ellas. In der Gruppe D treten gegeneinander an: SV Ruchheim, LSC, SV Pfingstweide und TuS Oggersheim. Das Eröffnungsspiel bestreiten der SV Südwest und der BSC Oppau – und damit die Finalgegner des letzten Turniers.