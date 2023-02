„Es ist höchste Zeit für eine Reform der Notfallversorgung in Deutschland“, sagt der Bundestagsabgeordnete Armin Grau (Grüne) angesichts eines neuen Gutachtens, das die Regierungskommission „Bedarfsgerechte Krankenhausversorgung“ vorgelegt habe. Eine Anlaufstelle für alle Patienten, ein sogenannter gemeinsamer Tresen, sei die richtige Lösung für eine schnelle Versorgung im Notfall. „Mit einer solchen Reform bringen wir die richtige Struktur in die Notfallversorgung. Integrierte Notfallzentren und zusätzliche integrierte Leitstellen, die telefonisch und per Videosprechstunde erreichbar sind, sind die Zukunft eines patientenorientierten Gesundheitssystems“, so der 63-Jährige. In Deutschland ist dem Altriper zufolge die Zahl der in Notaufnahmen behandelten Patienten zwischen 2009 und 2019 von jährlich 14,9 auf 19,1 Millionen gestiegen. Die Kommission schlage verbindliche Mindestpersonalschlüssel für Pflegekräfte in Notaufnahmen vor.