„Die Parteiaustritte der überwiegenden Anzahl der Mitglieder des Grünen Forums und weniger verbliebener Anhänger sind konsequent und überfällig.“ So reagiert der Ludwigshafener Kreisverband der Grünen auf die am Freitag angekündigten Austritte der Ex-Vorsitzenden Raik Dreher und Petra Mazreku. „Wer politisch andere Wege gehen will und dies seit 2019 tut, sollte das auch durch Aufgabe der grünen Mitgliedschaft deutlich machen. Damit kann der Kreisverband nun einen Schlussstrich ziehen und sich ohne weitere Störungen und Quertreibereien für ein nachhaltiges, lebendiges und tolerantes Ludwigshafen einsetzen. Wir fordern die ausgetretenen ehemaligen Mitglieder auf, ihre Mandate im Stadtrat sowie den Ortsbeiräten Süd und Mundenheim zurückzugeben, da diese auf der Liste von Bündnis 90/Die Grünen erworben wurden“, heißt es in einer Mitteilung des Verbands.