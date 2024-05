Am Samstagmorgen gegen 3.22 Uhr hat es in Landau in der Weißenburger Straße in einem Hinterhof eines Mehrparteienhauses, nur wenige Meter nach der Schloßstraße, gebrannt. Das Feuer ging von Sperrmüll aus und konnte rechtzeitig von Bewohnern gelöscht werden. Verletzt wurde niemand und ein Sachschaden am Gebäude ist auch nicht entstanden, teilt das Polizeipräsidium in Ludwigshafen mit. Die Kripo Ludwigshafen hat Ermittlungen aufgenommen, denn der Sperrmüll war nach ihrer Einschätzung angezündet worden. Sie sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0621 9632773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.