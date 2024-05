Die Polizei sucht Zeugen, die beobachtet haben, wie jemand am Montagabend auf der K1 in Richtung Oppau aus einem fahrenden Auto eine Glasflasche geworfen hat. Ein Zeuge hat sich bereits am Montag gegen 20.40 Uhr bei der Polizei gemeldet und berichtet, dass eine unbekannte Person aus ihrem fahrenden Wagen eine Glasflasche geworfen habe. Die Flasche habe dabei das Glas der Haltestelle „Ostringplatz“ getroffen, welches hierdurch zu Bruch ging. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird aktuell ermittelt. Nähere Angaben zum Fahrzeug oder dem Fahrer konnte der Zeuge nicht machen. Aus diesem Grund bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 um weitere Hinweise: Telefon 0621 963-2222.