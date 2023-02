Das markante Häuschen mit dem Motorrad auf dem Dach, direkt an der Großen Blies gelegen, haben 44 Leser in unserem Rätselbild „Wo isses?“ vom 1. Februar richtig erkannt. Es ist das Crossroad-Clubhaus des Iron Cross MC in der Wollstraße 136. Hier geht es sehr gesellig und meistens auch sehr lustig zu – in der Regel allerdings nur für Mitglieder.

Mitte der 1970er-Jahre entstand aus drei Clubs der nun bald 50 Jahre alte Iron Cross MC. Sein Clubhaus an der Blies eröffnete der Motorrad-Club nach diversen anderen Standorten im August 2012, nur wenige Schritte vom Blies-Haupteingang entfernt. Immer mal wieder sieht man vor dem ehemaligen Kiosk „Fresskist’l“ schwere Maschinen herumstehen, vor allem am Wochenende, ob Harley, Suzuki oder Triumph. Die überwiegend in Ludwigshafen lebenden Männer, die zum Teil auch ihre Frauen und Kinder mit zu den Clubtreffen bringen, machen einen so entspannten wie harmlosen Eindruck.

Dass das „Eiserne Kreuz“, wie der Name übersetzt heißt, bei Szenefremden erst einmal andere Assoziationen auslösen kann, wissen sie und werden nicht müde, Stellung dazu zu nehmen: „Das Eiserne Kreuz war vor den Nazis schon da. Wir sind frei und unpolitisch und wollen mit Kriminellen und Rechtsradikalen auch nichts zu tun haben. Wir sind anständige Leute und normale Bürger, die gerne Motorrad fahren und miteinander befreundet sind“ – so erklärte das einer aus der Biker-Truppe bereits vor Jahren in einem RHEINPFALZ-Gespräch. Im Prinzip könne jeder mitmachen, „der menschlich zu uns passt, der offen und tolerant ist“.

Kostspieliges Hobby

Und der nichts gegen ein paar flotte Sprüche hat, der Frotzeleien mit eben solchen zu beantworten bereit ist: Das ist zumindest der Eindruck, den die muntere Runde bei jenem Treffen im Clubhaus hinterlassen hat. Zwar hat jeder der Rocker seine Marke, der er treu ist, und über deren Vor- und Nachteile gerne ein paar Witze gerissen werden. Aber mitmachen darf man mit jeder Maschine, die einen Hubraum von über als 400 Kubikzentimeter hat.

Der gezeigte Ausschnitt. Foto: ier

Der Verein hatte mal mehrere Dutzend Mitglieder, hat aber quasi ähnliche Nachwuchssorgen wie jeder Männergesangverein. „Es kommt immer wieder jemand dazu“, sagt einer . „Aber der ist dann um die 50. Die Jugend hat ganz andere Interessen.“ Und Motorradfahren ist ja auch ein kostspieliges Hobby geworden: Führerschein, eine Maschine, da kommt einiges zusammen, was sich Jüngere auf Anhieb nicht leisten können. Neben den Treffen vor Ort stehen Ausflugsfahrten in den Pfälzer-, Schwarz- oder Odenwald, ins Elsass oder zu befreundeten Clubs auf dem Programm – irgendwo ist immer ein Fest. In Füssen und im Taunus hat der Club noch Ableger, sogenannte Chapter. Auch gemeinsame Urlaube, in England, Österreich, Kroatien und sogar am Nordkap, gab es schon. Natürlich immer mit dem Motorrad.

In Ludwigshafen hat Iron Cross MC schon öfter am Sternstraßenfest in Friesenheim teilgenommen, Bier aus der Westernkutsche und Spießbraten vom Grill verkauft – und natürlich die Motorräder präsentiert. Jeden ersten Freitag im Monat ist im Crossroad-Clubhaus „Open House“ für Mitglieder und geladene Gäste.

Die Gewinner

Aus den richtigen Einsendungen haben wir zwei Gewinner ausgelost, die von uns verständigt werden: Über je zwei RHEINPFALZ-Tassen freuen dürfen sich Annette Barchet und Siglinde Bappert, beide aus Ludwigshafen. Das nächste „Wo isses?“ gibt’s im März.