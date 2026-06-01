Ein Unbekannter hat am Freitag gegen 13 Uhr im Mannheimer Stadtteil Schönau mehrere Tausend Euro Bargeld aus einem Lastwagen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat in der Memeler Straße, wo der Lkw abgestellt war. Ein Zeuge beobachtete einen Mann dabei, wie er sich über die Fahrertür Zutritt zur Fahrerkabine des Lastwagens verschaffte, eine Geldtasche aus einem Rucksack entnahm und anschließend davonrannte. Der Täter soll einen Hut und ein weißes T-Shirt getragen haben. Die verständigten Polizeikräfte konnten den Dieb trotz sofortiger Fahndung nicht ausfindig machen.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können. Wer zur fraglichen Zeit in der Memeler Straße etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Telefon 0621 77769-0.