Zugegeben: Nicht ganz so viele Menschen wie genau vor einem Jahr zum Auftakt der Bundesgartenschau in Mannheim, aber dennoch sehr viele haben sich am Sonntag auf Spinelli eingefunden, um die Wiedereröffnung des „Klimaparks West“ zu feiern. Der Großteil des ehemaligen Gartenschaugeländes ist wieder für die Öffentlichkeit zugänglich.

Zur Eröffnung am 14. April 2023 war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angereist, es gab ein Konzert samt singender Pflanze und man hatte 178 feierliche Buga-Tage vor der Brust. Exakt