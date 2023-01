Die Handballer der mHSG Friesenheim-Hochdorf stehen vor einem richtungsweisenden Spiel in der Dritten Liga. Am Samstag ist die Mannschaft von Gabriel Schmiedt beim Vorletzten HSG Pohlheim zu Gast. Für die Gastgeber ist es vielleicht die letzte Chance zum Anschluss an das untere Tabellenmittelfeld, für die Vorderpfälzer geht es um wichtige Zähler im Kampf um Rang zehn.

„Marvin Gerdon und Kasper Hansen werden in Pohlheim nicht mit dabei sein“, kündigte Schmiedt an. Ansonsten geht er jedoch von einem kompletten Kader aus. Immerhin hat er auch deshalb in der Vorwoche alle angeschlagenen Spieler in der Partie gegen Ferndorf geschont. „Gegen Ferndorf haben wir einfach nur gespielt. Aber jetzt kommen die Mannschaften, gegen die wir punkten können und auch müssen.“ Dabei will er sich nicht von der Tabelle täuschen lassen. „Da steht zwar, dass Pohlheim erst sechs Punkte hat, aber praktisch alle Heimspiele waren sehr enge Partien.“

Damit rechnet er deshalb auch am Samstag (20 Uhr) wieder. Pohlheim wird gegen uns sicher alles versuchen.“ Wichtig sei es deshalb, den Rückraum der Gastgeber früh in den Griff zu bekommen. „Außerdem müssen wir uns auf ihre unterschiedlichen Abwehrvarianten einstellen.“ Darauf sei das Training in dieser Woche ausgerichtet gewesen, verriet der mHSG-Trainer, der wie immer als Improvisationskünstler gefragt sein wird. Denn ob Verstärkungen aus dem Eulen-Zweitligakader mit nach Hessen fahren, entscheidet sich ebenso kurzfristig, wie auch die Personalien selbst. So kam beispielsweise Max Neuhaus angeschlagen aus dem letzten Heimspiel gegen Ferndorf.