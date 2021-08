Für das Kulturcafé „Franz & Lissy“ gibt es keine neue Zukunft in einem nahegelegenen Lokal, in dem sich früher „Die Bratkartoffel“ und später „Die Zeder“ befanden. Das erklärte die Kulturcafé-Betreiberin Eleonore Hefner in einem Schreiben an den Ortsbeirat Süd.

Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) hatte einen Umzug in die andere Lokalität ins Spiel gebracht, nachdem das Kulturcafé von der Stadt keine Genehmigung für eine Außenbestuhlung bekommen hatte und daraufhin schloss. Denn an dem anderen Standort gebe es eine entsprechende Genehmigung. Hefner erklärte hingegen, dass sich das Konzept für das Kulturcafé nicht einfach übertragen lasse. So fehle eine Bühne und Ausstellungsmöglichkeiten. Ein Umbau erfordere Geld, Zeit und Arbeitskräfte – dies sei nicht stemmbar. Der Vorschlag sei freundlich gemeint, lasse sich aber nicht realisieren. „Ich bedauere das Aus sehr“, sagte Heller. Er verteidigte die Haltung der Stadt, die für das Kulturcafé keine Ausnahme von der Gaststättenverordnung habe machen können. Denn ansonsten wäre es für die Verwaltung unmöglich, gegen Wettbüros oder Spielkneipen im Stadtgebiet vorzugehen.