Innerhalb der Fairen Woche Ludwigshafen lädt das Café Franz & Lissy in Süd (Lisztstraße 176) für kommenden Freitag, 25. September, 19 Uhr, zum „Abendbrot mit Lebensmittelrettern“ ein. Claudia Bordi von den Lebensmittelrettern wird an diesem Abend über ihr Engagement und dessen Hintergrund erzählen. Die Retter sorgen der Ankündigung zufolge für ein köstliches Abendbrot-Büfett aus geretteten Lebensmitteln und geben Tipps für verschwendungsarmen Umgang mit Nahrung.

Austausch über enorme Verschwendung

Beim gemeinsamen Abendbrot sollen sich die Gäste über den Umgang mit Lebensmitteln und über mögliche Strategien gegen die enorme Verschwendung austauschen. Ab zehn Euro liegt der Kostenbeitrag (Jeder gibt, was er kann). Für Menschen mit geringem Einkommen gibt es ein Kontingent an Freikarten. Anmeldung per E-Mail an info@kulturrheinneckar.de.