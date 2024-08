Die Straßenbahnen in der Frankenthaler Straße in West fahren wieder ab Montag, 26. August. Das hat die Stadtverwaltung am Freitag mitgeteilt. Es werden noch Restarbeiten von der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH ausgeführt. An der Haltestelle Rohrlachstraße ist der Ein- und Ausstieg wie vor Beginn der Baumaßnahme möglich. Die Haltestelle Hauptfriedhof wird vorübergehend in Richtung Oggersheim in den Bereich der Hausnummern 125/127 verlegt. Die Kanalbauarbeiten werden fortgeführt und zudem die neue Fernwärmeleitung demnächst verlegt. Der Straßenabschnitt zwischen der Rohrlachstraße und der Volkerstraße bleibt voraussichtlich bis Ende des Jahres gesperrt. Die Zufahrt für Anwohner zu den Grundstücken in diesem Bereich wird weitestgehend möglich sein. Für den Straßenabschnitt Volkerstraße bis zur Hausnummer 123 wird bis Anfang Juli 2025 eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Oggersheim für den Individualverkehr eingerichtet. Die Zufahrt erfolgt über die Volkerstraße. Der weitere Abschnitt von Hausnummer 123 bis Bayreuther Straße ist sowohl über die Volkerstraße als auch seitens der Mannheimer Straße anfahrbar. Für diesen Bereich gibt es keine Wendemöglichkeit für Lastkraftwagen bei der Einfahrt aus Richtung Oggersheim.