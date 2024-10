Seit Juli gleicht die Frankenthaler Straße (West) einer Großbaustelle. Dort wird parallel an der Kanalisation, den Stadtbahngleisen und den Fernwärmeleitungen gearbeitet. Was bislang erledigt worden ist und welche Arbeiten noch anstehen, darüber informieren am Dienstag, 22. Oktober, 16 Uhr, Vertreter des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL). Wie die Stadt mitteilt, haben die Anwohnerinnen und Anwohner dann wieder die Gelegenheit, Fragen zur Baustelle zu stellen und Anliegen vorzutragen. Treffpunkt für die Infoveranstaltung ist der Eingang des Hauptfriedhofs in der Frankenthaler Straße.