Eva Lohse (66) bleibt Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins „Freunde des Festivals des deutschen Films“. Wie der Verein mitteilt, wurde der gesamte Vorstand auf der ordentlichen Mitgliederversammlung auf dem Gelände des Filmfestivals am Sonntag, 28. August, neu gewählt. Dabei wurde Lohse in ihrem Amt bestätigt. Der Verein wurde 2011 gegründet und unterstützt mit inzwischen 225 Mitgliedern die Durchführung und Finanzierung der Kulturveranstaltung. „Für ein Festival dieser Größenordnung ist die Unterstützung von Persönlichkeiten der Region essenziell“, so Festivalintendant Michael Kötz. „Von der Stromversorgung bis zur Abfallentsorgung, Fragen des Transports, der Sicherheit, des Lärmschutzes, der Renaturierung – kaum einer der Festivalbesucher ahnt, welche komplexen Problemstellungen und Vorgaben das Festival erfüllen muss, damit es überhaupt in dieser Form und an diesem Ort stattfinden kann. Ohne die Unterstützung durch den Förderverein wäre diese Aufgabe kaum zu bewältigen.“

Cordier bleibt Stellvertreter

Neben der früheren Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Lohse wurden ihr Stellvertreter Michael Cordier, der Geschäftsführer Reinhard Herzog, die Schatzmeisterin Monika Kuhn, die Schriftführerin Constanze Bruhn sowie die Beisitzerinnen Evi Geibel-Dahlem, Elke Lehnert und Margret Suckale wiedergewählt. Als weiterer Beisitzer wurde Wolfgang Hapke gewählt. Die bisherigen Kassenprüfer Ulrike Hopfe und Thomas Traue wurden in ihren Ämtern bestätigt. Nicht mehr zur Verfügung stellte sich Vereinsgründer John Feldmann. „Ohne ihn hätte es das Festival nicht gegeben“, so Kötz. „Er hat meine Vision von Anfang an geteilt und für das Festival Türen geöffnet.“ Er hoffe, Feldmann künftig als „einfachen Gast“ auf der Parkinsel willkommen zu heißen. Das Filmfestival läuft noch bis zum kommenden Sonntag.