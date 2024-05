Am Dienstagmittag gegen 13.40 Uhr gerieten eine 65-jährige Radfahrerin und ein 33-jähriger Autofahrer in der Mannheimer Neckarstadt-Ost wegen eines Parkplatzes in Streit. Laut Polizei beabsichtigte der 33-Jährige, auf einem besonders ausgewiesenen Parkplatz kurz zu parken, obwohl er hierfür keine Berechtigung hatte. Nachdem die Radfahrerin ein Foto von ihm und seinem Fahrzeug gemacht hatte, entschloss sich der Autofahrer jedoch, den Wagen umzuparken und ein kleines Stück zum Bankautomaten, an dem er Geld abheben wollte zu laufen. Dort traf er wieder auf die Radfahrerin, die im Begriff war, ihr Fahrrad aufzuschließen. Nachdem die Polizei zwischenzeitlich bereits von ihr verständigt worden war, bat der Autofahrer die Radfahrerin, das Foto von ihm zu löschen. Dies verweigerte die Frau jedoch und wollte losfahren. Das wiederum sah der Autofahrer nicht ein und versuchte, die Dame festzuhalten. Diese war damit allerdings gar nicht einverstanden, weshalb sie begann, mit dem Schlüssel ihres Fahrradschlosses auf die Hand des Autofahrers einzustechen. Der wurde dabei leicht verletzt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt nun gegen die beiden Streitparteien.