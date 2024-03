Ein Unbekannter hat laut Polizei am Donnerstag kurz vor 14 Uhr ein Fahrrad im Wert von 9400 Euro aus einem Fahrradhandel in der Oderstraße (Gewerbegebiet Westlich B9, Oggersheim) gestohlen. Der Täter fuhr mit dem Fahrrad einfach aus dem Geschäft. Er wurde von einem Mitarbeiter – ebenfalls auf dem Rad – verfolgt. Im Laufe der Verfolgungsfahrt sprang der Unbekannte von dem geklauten Fahrrad ab und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2403.