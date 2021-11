In Höhe des Güterbahnhofs wird auf der Hochstraße Nord (B44) wegen eines notwendigen Sicherheitsabstandes im Zuge von Rodungsarbeiten von Dienstag, 9. November, bis Dienstag, 23. November, jeweils ein Fahrstreifen gesperrt – und zwar in der Zeit zwischen 9 und 15 Uhr. Laut Stadtverwaltung erfolgt die Fahrbahnsperrung zunächst in Fahrtrichtung Bad Dürkheim und danach in Fahrtrichtung Mannheim. Wie die Verwaltung weiter mitteilt, sind die Rodungsarbeiten am Ziegeleiweg und auf einem Gelände der Deutschen Bahn erforderlich, damit der Kampfmittelräumdienst Sondierungen durchführen kann. Diese seien Teil der vorbereitenden Arbeiten für die neue Brücke über die Gleise der Deutschen Bahn, die die künftige Helmut-Kohl-Allee mit dem Anschluss an die A650 verbinden wird.