Ein Exhibitionist hat laut Polizei bereits am Montag in Ruchheim eine Zwölfjährige belästigt. Gegen 6.50 Uhr befand sich das Mädchen zu Fuß auf dem Weg zur Schule, als ihr an der Kreuzung Prümer Straße/Brunnenweg ein viertüriger, schwarzer Ford älteren Baujahrs entgegenkam. Der Fahrer hielt an und fragte das Mädchen nach dem Weg. Als das Kind ins Auto blickte, sah sie, dass der Mann sich entblößt hatte. Daraufhin entfernte sich die Zwölfjährige von dem Fahrzeug. Der Mann fuhr in unbekannte Richtung davon. Der Sachverhalt wurde der Polizei am Dienstag gemeldet. Der Mann wird wie folgend beschrieben: Ende 30, Anfang 40, schlank, Halbglatze, dunkelblonde, graue Haare. Er trug ein dunkelgraues T-Shirt und eine blau-graue Hose. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2403.