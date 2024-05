Die Wahllokale für die Europa- und Kommunalwahlen am Sonntag, 9. Juni, befinden sich überwiegend in Schulgebäuden in den Stadtteilen. Die konkreten Angaben zum jeweiligen Wahllokal finden Wähler auf ihrer Wahlbenachrichtigung. Innerhalb der Gebäude sind die einzelnen Stimmbezirke dann gut ausgeschildert, wie die Stadtverwaltung informiert.

Im Vergleich zu den Vorjahren ergeben sich einige Änderungen, auf die das Projektteam Wahlen hinweist: Wähler, die in der Vergangenheit ihre Stimme im Comenius-Zentrum in Oggersheim abgegeben haben, finden ihr Wahllokal nun in der benachbarten Adolf-Diesterweg-Realschule plus. Dort sind die Stimmbezirke 3134, 3145 und 3136 untergebracht. In Mundenheim ist der Stimmbezirk 5135 in die Förderschule Schillerschule, Zugang Wasgaustraße 1, umgezogen. Er war bisher im Jugendzentrum Mundenheim, Kropsburgstraße 1-3, zu finden. Innerhalb des Gebäudekomplexes der Schillerschule ergibt sich zudem eine andere räumliche Aufteilung: Die Wahlbezirke 5131, 5132, 5133 und 5137 sind nicht wie bisher im Hauptgebäude der Schillerschule Mundenheim, sondern nun in der Turnhalle, Zugang über die Nansteinstraße 9, untergebracht. Der Stimmbezirk 5121 bleibt dagegen weiterhin direkt im Hauptgebäude der Schillerschule Mundenheim, Zugang Rheingönheimer Straße 103.

Da das Bürgerhaus Oppau am 9. Juni nicht zur Verfügung steht, werden die Stimmbezirke 2111, 2121, 2122 wieder in der Goethe-Mozart-Schule, Kurt-Schumacher-Straße 38, eingerichtet.