Mit einem Klassiker gastiert der Puppenpalast am Dienstag, 18. Juni, ab 16.30 Uhr im katholischen Pfarrheim St. Jakobus. Gezeigt wird das Märchen „Rotkäppchen und der Wolf“ von den Gebrüdern Grimm. Die Kulisse wird ein großes, farbenfrohes Märchenschloss sein, in der mit nostalgischen Holzhandpuppen die etwa einstündige Handlung erzählt wird, informiert der Veranstalter. Dabei werden die Kinder mit eingebunden. Nach der Show kann man sich mit den Puppen fotografieren lassen. Das Stück ist laut Veranstalter für Kinder ab zwei Jahren geeignet. Tickets gibt’s an der Tageskasse für 12,50 Euro, ermäßigt 11,50 Euro, Kinder unter zwei Jahren zahlen sechs Euro.