Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Michael Biegler hat in seiner Karriere viel erlebt. Aber solch einen Samstagabend hat der 61 Jahre alte Interimscoach des Zweitligisten Eulen Ludwigshafen selten erfahren. Bei der 24:32-Niederlage in Ferndorf führen die Gastgeber den Bundesliga-Absteiger zeitweise vor. Das Team ist mental am Boden und der Coach grantelt.

„Die Niederlage war in der Höhe verdient. Wir waren nicht da“, schimpfte Michael Biegler. Der akribische Arbeiter war angefressen, weil er seit seinem Amtsantritt an Ostersonntag keine Möglichkeit