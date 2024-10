Die Polizei meldet einen Autobrand, der sich in der Nacht auf Mittwoch in der Eschenbachstraße ( Friesenheim) ereignet hat. Gegen 1.30 Uhr brannte ein VW ab, der dort kurz zuvor abgestellt worden war. „Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Inbrandsetzung ergaben sich nicht“, heißt es im Bericht weiter. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass das Auto infolge eines technischen Defekts in Brand geriet. Angaben zur entstandenen Schadenssumme machte die Polizei nicht.