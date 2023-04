Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die erste Fifa-Stadtmeisterschaft im E-Sport in der Friedrich-Ebert-Halle ist spärlich besucht. Nur wenige Zuschauer kommen. Auch halten sich die Teilnehmer noch etwas zurück. Das aber trübt die Freude des Organisators Eulen Ludwigshafen sowie der 50 Starter nicht. Eine Torwand und ein Tischkicker sorgen für Aufheiterung und Abwechslung. Der „Oldie“ im Feld sagt, was so besonders ist.

Es ist ein bisschen was los in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen. Rund 50 Fifa-Spielerinnen und Spieler sind gekommen, um das Computerspiel Fifa 2022 zu „zocken“. „Nur“