Eine ganz besondere Blockadeaktion hatte sich am Montag eine Ente in Heidelberg-Handschuhsheim überlegt. Gegen 10 Uhr am Morgen lag das flug- und bewegungsunwillige Tier laut Polizei auf den Straßenbahngleisen in der Berliner Straße. Selbst als sich eine Bahn näherte, sei die Ente sitzengeblieben, hieß es. Das änderte sich auch nach einigen Minuten nicht. Als die Polizei vor Ort eintraf, flog das Tier schließlich davon.