In der Nacht auf Sonntag sind Unbekannte zwischen 2 und 8 Uhr in ein Café in der Rohrlachstraße ( Hemshof) eingebrochen. In der Gaststätte wurden nach Polizeiangaben mehrere Spielautomaten aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Der Schaden wird auf rund 6500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 0621 963-2222.