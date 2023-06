Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Neuen bei den Eulen: Die ersten Wochen liegen hinter Kasper Manfeldt Hansen, das Trainingslager in Brixental und die Teilnahme an den Sparkassen-Cups in Altensteig und in Gensungen sind Geschichte. Der Blick des Dänen geht nun nach vorne.

Kasper Manfeldt Hansen, der junge Kreisläufer mit der Trikotnummer 55, hat sich beim Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen inzwischen integriert. Der erst 19 Jahre alte Däne fühlt sich in