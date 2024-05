Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Sonntagvormittag bei einer Patrouille einen schlafenden Mann in einer Wetterschutzhütte im Ebertpark angetroffen. Die Einsatzkräfte weckten den 48-Jährigen dort gegen 8.30 Uhr auf und teilten ihm mit, dass er mit dem Lagern und Nächtigen in der Hütte gegen die städtische Grünanlagensatzung verstoße. Der Mann zeigte sich einsichtig und verließ umgehend die Örtlichkeit.