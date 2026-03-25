Unter dem Motto „Wir machen’s aus!“ beteiligt sich Ludwigshafen am Samstag, 28. März, auch dieses Jahr wieder an der weltweiten Earth Hour. Um 20.30 Uhr schalten in ganz Deutschland und rund um den Globus Menschen, Städte, Kommunen und Unternehmen für 60 Minuten das Licht aus und setzen damit ein Zeichen für Klimaschutz. Bekannte Bauwerke stehen dann wieder in symbolischer Dunkelheit, darunter auch Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor in Berlin oder der zweithöchste Kirchturm der Welt, das Ulmer Münster. In Ludwigshafen verzichtet zur Earth Hour die Rhein-Galerie auf das Beleuchten ihrer Logos der Außenfassade, ebenso folgt das Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen (GML) diesem Aufruf, alle nicht sicherheitsrelevanten Beleuchtungen werden abgeschaltet, wie die Kaminbeleuchtung. Darüber hinaus sind alle Bürger eingeladen, sich zu beteiligen und von 20.30 bis 21.30 Uhr das Licht zu löschen.

Weltweite Aktion

Die Earth Hour ist eine weltweite Aktion der Umweltstiftung World Wide Fund for Nature (WWF). Die Geschichte der Earth Hour begann 2007 in Australien. Mittlerweile wird die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten gefeiert. In den vergangenen Jahren haben sich Tausende Städte in 192 Ländern beteiligt. Allein in Deutschland haben im Jahr 2025 über 520 Städte und Gemeinden teilgenommen. Informationen und Mitmachmöglichkeiten sind zu finden im Netz unter www.wwf.de/earth-hour.