Eine ungewollte Vollbremsung hat am Samstag Totalschäden an zwei Autos zur Folge gehabt. Wie die Polizei weiter mitteilte, ist eine 86-jährige Frankenthalerin auf der A650 auf Höhe des Oggersheimer Kreuzes nach ersten Ermittlungen mit dem Fuß vom Kupplungspedal abgerutscht und hat in der Folge unbeabsichtigt eine Vollbremsung ausgelöst. Ein hinter ihr fahrender 27-Jähriger konnte daraufhin nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Wagen der Seniorin auf. Er, seine 28-jährige Beifahrerin sowie der 90-jährige Beifahrer der Unfallverursacherin wurden leicht verletzt. Die beiden nicht mehr fahrtüchtigen Autos mussten abgeschleppt werden.