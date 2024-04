Wie viele Kinder werden kommendes Schuljahr ohne eine Empfehlung an den Ludwigshafener Gymnasien aufgenommen? Gegen die Beantwortung dieser Frage hat sich die Schulaufsicht (ADD) so sehr gesträubt, dass die teils hohen Zahlen gleich nochmals interessanter werden. Welche Erfahrungen Schulleiter machen und welche Bitte sie an Eltern haben. Mehr dazu finden Sie hier.