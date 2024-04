Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie viele Kinder werden kommendes Schuljahr ohne eine Empfehlung an den Ludwigshafener Gymnasien aufgenommen? Gegen die Beantwortung dieser Frage hat sich die Schulaufsicht (ADD) so sehr gesträubt, dass die teils hohen Zahlen gleich nochmals interessanter werden. Welche Erfahrungen Schulleiter machen und welche Bitte sie an Eltern haben.

Insgesamt 50 Kinder, die das Gymnasium verlassen mussten, hat allein die Ludwigshafener Adolf-Diesterweg-Realschule nach den letzten Sommerferien aufgenommen. Etliche von ihnen dürften dabei zu jenen gezählt