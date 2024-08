Das mobile Beratungsangebot „Diakom“ des Diakonischen Werks Pfalz macht von Dienstag, 6., bis Donnerstag, 8. August, im Stadtteil West an der Matthäuskirche (Waltraudenstraße 34) Station. Wie das Diakonische Werk der evangelischen Kirche der Pfalz mitteilt, erhalten dort interessierte Menschen ab 60 Jahren kostenlose Informationen über wohnortnahe Seniorenangebote, die der Isolation und Vereinsamung älterer Menschen entgegenwirken. Am Dienstag klärt die Verbraucherzentrale von 11 bis 16 Uhr über die Themen Energiekosten und sicheres Surfen im Internet auf. Am Mittwoch wird von 14.30 bis 17.30 Uhr ein Seniorenbingo veranstaltet, zudem geht es um das Thema Altenpflege. Am Donnerstag, 11 bis 16 Uhr, gibt die Schuldnerberatung des Diakonischen Werks Pfalz Betroffenen Hilfestellung.