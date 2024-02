Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Unternehmen Deutsche Glasfaser will drei Ludwigshafener Stadtteile mit blitzschnellem Internet versorgen. Viele Bürger zeigen sich aber eher zögerlich. Woran das liegt und welche Schwierigkeiten das Megaprojekt Glasfaserausbau mit sich bringt, hat Eva Briechle den Manager Benjamin Staudt gefragt.

Wenn sich bis 24. Februar mindestens 33 Prozent der Haushalte für einen Vertrag bei Deutsche Glasfaser entscheiden, wird Ihr Unternehmen in Maudach, Rheingönheim und in der Gartenstadt mit den Planungen für den Glasfaserausbau beginnen. Was ist der derzeitige Stand der Nachfrage?

Zunächst