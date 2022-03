Kleines grünes Paradies: Auch eine Schule beteiligt sich an unserer März-Aktion „Schönes LU“ und wirbt für ihren Schulgarten. In den vergangenen sechs Jahren sei auf dem einst verwilderten Gelände der Integrierten Gesamtschule (IGS) Edigheim ein ganz besonderer naturnaher Ort der Begegnung, Erholung und des Lernens entstanden. „Eltern, Schüler und Lehrer haben sich in gemeinschaftlicher und ehrenamtlicher Arbeit ein kleines grünes Paradies geschaffen – mit vielen Trockenmauern, Beeten, Obstbäumen, Weinreben, Beachvolleyballfeldern, Mountainbike-Parcours, einer 2000 Quadratmeter großen Kräuter-Blumen-Wiese und unzähligen Stauden und Wildrosen, die gepflanzt wurden“, heißt es von der IGS. „Hier fühlen sich nicht nur die Menschen wohl, sondern vor allem auch Insekten, Vögel, Hasen und Fasane.“ Mehr Infos „zu diesem schönen Teil von Ludwigshafen“ gibt’s im Netz unter www.fv-igs-edigheim.de. Wenn Sie sich auch an unserer Aktion beteiligen wollen, schicken Sie ein Bild mit ein paar erläuternden Worten zum Motiv per E-Mail an redlud@rheinpfalz.de.