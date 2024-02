Friedlich ist am Samstag eine pro-palästinensische Demonstration am Samstagnachmittag in der Innenstadt verlaufen. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte die angemeldete Versammlung allerdings Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Straße und auf der Schiene zur Folge, als sie gegen 17 Uhr vom Marktplatz aus durch verschiedene Quadrate führte. Sie endete drei Stunden später am Ehrenhof. Am Marktplatz trennten Beamte den Zug von einer spontanen Gegenversammlung. In der Spitze hatten sich etwa 500 Menschen an der Kundgebung beteiligt. Sie wurden von einem starken Polizeiaufgebot begleitet,