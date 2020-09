Am Sonntag feiert der frühere Dekan unseres Stadtdekanats, Monsignore Erich Ramstetter, seinen 95. Geburtstag. Ich möchte gerade in dieser Kolumne, die überschrieben ist mit „Über den Kirchturm hinaus“ ihm von Herzen gratulieren und ihm Gottes Segen wünschen.

1960 kam er nach Ludwigshafen in die Pfarrei St. Josef in Friesenheim, die er 38 Jahre lang als Pfarrer leitete. 1971 wurde er zum Dekan für Ludwigshafen gewählt und vom damaligen Bischof Friedrich Wetter dazu ernannt. 1985 schließlich würdigte Papst Johannes Paul II. ihn für seine Verdienste mit der Ernennung zum Monsignore. 1998 trat er seinen Ruhestand an.

Stimme der Kirche

Das sind die äußeren Daten seines kirchlichen Engagements. Was er für die Menschen der Pfarrei St. Josef, und für die Menschen der Stadt Ludwigshafen bedeutet hat, das ist aus diesen Daten nicht zu ersehen. Unzähligen Menschen hat er durch seine Predigten Orientierung gegeben, sie in Krisenzeiten begleitet, oder ihnen Raum gegeben, dass sie sich in ihrem pfarrlichen Engagement selbst verwirklichen konnten. Dabei lebte er den Grundsatz vor: Der Weg zu Gott geht über den Menschen. Man fühlt sich wohl in seiner Nähe. Monsignore Ramstetter denkt groß und weit, vom Menschen und von Gott, eben „über den Kirchturm hinaus“. Das hat ihn frei und unabhängig gemacht, gegenüber der Gesellschaft und gegenüber der Kirche. Wo er es für angebracht hielt, äußerte er sich freimütig, respektvoll gegenüber der Person, unerbittlich in der Sache. Auf diese Weise hat er der Kirche in Ludwigshafen und darüber hinaus eine Stimme gegeben, die gehört wurde. Das Dekanat Ludwigshafen und die Pfarrei St. Josef haben ihm unzählig viel zu verdanken.

Wir wünschen ihm von Herzen noch eine lange Zeit in Gesundheit und der Lebensfreude, die wir alle an ihm schätzen.

Alban Meißner, 57, ist katholischer Dekan in Ludwigshafen.