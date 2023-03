Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Volles Programm für die Handballabteilung der VTV Mundenheim. In der Oberliga empfangen die Damen am Samstag ab 17 Uhr die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam (Südpfalz Tiger). In der Dritten Liga kämpfen die Männer ab 19.30 Uhr gegen den TuS KL-Dansenberg um Punkte für den Klassenverbleib. Gespielt wird im Schulzentrum Mundenheim.

Fabienne Michel ist seit Anfang Januar zurück im Kader der Mundenheimerinnen. Nach einem halben Jahr bei Aufsteiger TSG Haßloch zog es die 20-jährige Kreisläuferin zurück