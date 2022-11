Einen witzigen und charmant-frechen Blick auf leidende Männer mitten in der Midlife-Crisis – das verspricht der von den Wald- und Wiesenfreunden Ludwigshafen veranstaltete „Comedy-Brunch“ am Sonntag, 27. November, 9 Uhr, im Soziokulturellen Zentrum Kiste (Julius-Hetterich-Saal) in Maudach.

„Loss mer moi Ruh – Männer, Schnupfen und andere Wehwehchen“, so heißt das Stück in Pfälzer Mundart, mit dem das Boulevard-Theater Deidesheim an diesem Morgen in Maudach zu Gast ist. Die Protagonisten sind Gallen-Günther und Fettleber-Franz, die sich in der Mitte des Lebens befinden, allerdings schon mit ersten, altersbedingten Wehwehchen zu kämpfen haben. Rheuma plagt in den Gelenken, Bandscheibenvorfall durch die harte Arbeit der vergangenen Jahre oder gar Bluthochdruck durch den ewigen Stress. Was ist nun das Ende vom Lied? Beide finden sich in einer Reha wieder, zwischen all den anderen Leidenden.

Gallen-Günther und Fettleber-Franz – zwei leidende Männer und komplett unterschiedliche Typen, die sich tagein, tagaus, nach anstrengenden Rehabehandlungen, auf ihrer schon fast reservierten Parkbank im idyllischen Kurpark treffen. Klar, dass bei so vielen Mitstreitern in der Klinik zuerst einmal geklärt werden muss, wer die größten Qualen erleidet, wer die meisten Tabletten schluckt und, nicht zu vergessen, wer die hübscheste Therapeutin hat und somit vorne liegt im Midlife-Crises-Wettstreit.

Eintritt: 55 Euro

Beim „Comedy-Brunch“ wechseln sich das Theaterstück sowie Speis und Trank ab, so die Wald- und Wiesenfreunde. Der Eintritt inklusive Theater, Essen in Büffet-Form, Kaffee zum Frühstück sowie den Secco zur Begrüßung beträgt 55 Euro.

Tickets



Eine Vorbestellungen ist ausschließlich per E-Mail möglich: an info@waldundwiesenfreunde2010.de.