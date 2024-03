„Die CDU-Stadtratsfraktion begrüßt die vorgelegten Pläne zur Bebauung des Berliner Platzes.“ Das erklärt ihr Sprecher Peter Uebel. Die Möglichkeit, dort ein Bürogebäude zu erstellen, das in seiner Dimension deutlich kleiner ist, als die bisher gescheiterte „Metropol“-Hochhausplanung, dürfte im Interesse vieler Bürger sein, so Uebel. Für die CDU ist der Berliner Platz das neue Zentrum der Innenstadt, das jede Aufwertung verdiene. Der Nahverkehrsknotenpunkt sei in den Vorjahren etwa durch die Ansiedlung der Pfalzwerke-Zentrale gestärkt werden.

Idee eines Kombi-Geschäfts

Uebel wirbt für einen neuen, funktionalen und doch repräsentativen Rathausbau mit Sitzungssälen. Die bisherige Interimslösung im Pfalzbau sei mit hohen Kosten verbunden. Auch die Nutzung der früheren Postbank als zusammengefasster Verwaltungssitz sei denkbar. Die CDU werde sich konstruktiv an der Planung beteiligen. „Für uns steht im Vordergrund, sowohl für Verwaltungsmitarbeiter als auch die Bürger eine gute und langfristige Verwaltung zu schaffen“, so Uebel. Für die „Metropol“-Baugrube steht seit Kurzem eine Idee im Raum. Der Bauträger aus Freiburg, der das Postbank-Gebäude derzeit zu „Ludwigstürmen“ umbaut, bietet der Stadt – wie berichtet – eine Art Kombi-Geschäft für zwei Rathausstandorte an.