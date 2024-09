Kammermusik auf einem Niveau, wie man es im Festspielhaus in Baden-Baden oder der Elbphilharmonie erwarten darf – das zu bieten, ist der Anspruch der Reihe „Von-Busch-Hof konzertant“ in Freinsheim. Die Namen, die der künstlerische Leiter Rainer Schick für die Saison 2024/25 an Land ziehen konnte, versprechen, dass diese Zusage erneut eingehalten wird. Den Auftakt macht Anfang Oktober wieder das Festival „Freinsheim konzertant“, das aber ein wenig das Sorgenkind der Veranstalter darstellt.