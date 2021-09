[Aktualisiert 18.25] Zur heutigen Bundestagswahl haben mehrere Ludwigshafener in einem Oggersheimer Wahllokal falsche Stimmzettel ausgeteilt bekommen. „Als ich meine Stimme gegen 10.45 Uhr im Wahlraum Festhalle Oggersheim abgeben wollte, wurde mir zunächst ein Stimmzettel für die Landtagswahl am 14. März 2021 ausgehändigt“, berichtete am Vormittag ein Wähler gegenüber der RHEINPFALZ. „Erst als ich die Wahlhelferinnen darauf aufmerksam machte, dass mir ein falscher Stimmzettel ausgehändigt wurde, bekam ich einen Stimmzettel für die Bundestagswahl.“

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck hat sich nach der Überprüfung des Vorfalls gegen 18 Uhr im Ludwigshafener Pfalzbau öffentlich geäußert und erklärt, dass in der Oggersheimer Festhalle insgesamt 39 Stimmzettel mit „Landtagswahl 2021“ ausgefüllt worden seien. Diese Wahlzettel seien ungültig. Ob der Bezirk erneut ausgezählt werden müsse, hänge vom Endergebnis ab, sagte die Wahlkreisleiterin im Wahlkreis 207 Ludwigshafen/Frankenthal. Der Grund für die Panne sei noch unklar.