Verspätetes Weihnachtspaket fürs Moderne Blasorchester Oppau (MBO): Für sein Projekt „Kunstsymbiose – Wechselwirkung von Klängen und Bildern“ bekommt der Ludwigshafener Verein 10.000 Euro Bundesfördermittel aus dem Amateurmusikfonds, wie der Ludwigshafener Bundestagsabgeordneter Christian Schreider (SPD) mitteilt.

„Ich bin sehr froh, dass die Förderung trotz der schwierigen Haushaltslage klappt. Ich habe mich sehr für den Antrag eingesetzt, denn Vereine wie das MBO halten unsere Gesellschaft zusammen, haben nach Corona aber oft sehr zu kämpfen“, betont der Wahlkreisabgeordnete für die Vorderpfalz: „Das MBO ist ein starkes Stück Oppau und Ludwigshafen, dort ist die Förderung gut aufgehoben.“

Fonds für Chöre, Orchester, Bands

Zum Hintergrund: Mit der Einrichtung eines Amateurmusikfonds in Höhe von fünf Millionen Euro hatte der Deutsche Bundestag im November 2022 eine neue Fördermöglichkeit für Chöre, Orchester, Bands und viele weitere Akteure aus dem Musikbereich geschaffen. Der Fonds soll die dortigen Strukturen nach Corona sichern und Musikensembles dabei unterstützen, wieder mehr Amateurmusik auf die Bühne zu bringen und sich auch neuen künstlerischen Projekten und Ausdrucksformen zu widmen – kurz: „die Lebendigkeit der musikalischen Breitenkultur in Deutschland erhalten“, wie es Schreider formuliert.

„Für die über 14,3 Millionen Menschen, die in Deutschland und gerade auch in der musikalischen Hochburg Vorderpfalz in ihrer Freizeit Musik machen, ist der Amateurmusikfonds ein Meilenstein, der die bereits bestehenden Bundeskulturfonds um eine wichtige Komponente erweitert und hilft, die Amateurmusik als solches wieder sichtbarer zu machen.“

Auch Landtagsabgeordneter Gregory Scholz und Oppaus Ortsvorsteher Frank Meier (beide SPD) unterstützen das Projekt: „Danke an den Bund für diese Förderung, denn das MBO ist ein wichtiger Teil der Vereinslandschaft hier bei uns im Norden von Ludwigshafen.“