In Ludwigshafen hat die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag einen brennenden Roller entdeckt. Laut Polizei fiel das Fahrzeug den Beamten gegen 2.25 Uhr in der Bayreuther Straße (West) auf. Hinter dem Roller hätten sich zwei Personen aufgehalten, so die Polizei, die auf einem weiteren Roller geflüchtet seien, als sie die Streife bemerkten. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf, mussten diese aber abbrechen, als der Roller durch eine Engstelle fuhr, durch die das Polizeiauto nicht folgen konnte. Ob der brennende Roller gestohlen wurde, ist noch unklar und wird zurzeit ermittelt. Hinweise zu den Flüchtigen nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 96324250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.